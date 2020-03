Exclusief voor abonnees Pinguïnkreten volgen taalwetten 07 maart 2020

Veelgebruikte woorden zijn doorgaans korter dan weinig gebruikte - kijk maar naar 'de', 'ja', 'ik', 'een', 'van', 'dat', 'is' en 'die' in het Nederlands. Dat is de wet van de beknoptheid, opgesteld door taalwetenschapper George Kingsley Zipf. Alle mensentalen voldoen eraan, maar ook die van chimpansees en andere primaten. Franse en Italiaanse onderzoekers konden nu aantonen dat de wet van de beknoptheid ook geldt voor zwartvoetpinguïns. Ze bestudeerden 28 mannelijke exemplaren in Italiaanse dierentuinen. Ze stelden vast dat de dieren hun kortste 'lettergrepen' (reeksen van drie verschillende geluiden) het vaakst gebruiken en de langste het minst vaak.

