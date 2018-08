Pina dicht bij Alaves 10 augustus 2018

Na het vertrek van Scholz lijkt Club Brugge ook afscheid te nemen van Tomas Pina. Na wekenlang onderhandelen is er een akkoord over de definitieve transfer van de Spaanse middenvelder naar Alaves, de club uit de Primera División waaraan Pina vorig seizoen werd uitgeleend. Pina keerde de voorbije weken terug op het trainingsveld van Club, maar nooit met de bedoeling om in Brugge te blijven. (TTV)