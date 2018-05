Pimpelmezen dumpen hun partner als die te laat is BIOLOGIE 05 mei 2018

Pimpelmezen zijn matig trouw aan hun partner: ze kunnen soms vele jaren bij dezelfde partner blijven (voor zover ze zo lang leven, want de sterfte ligt hoog), maar het gebeurt ook geregeld dat ze 'scheiden' en een nieuwe partner nemen. Onderzoekers van het Max Planck-instituut voor ornithologie hebben bij pimpelmezen in het zuiden van Duitsland nagegaan waaraan dat ligt. De vogels trekken er een groot deel van het jaar afzonderlijk op uit, maar eens per jaar keren ze beide terug naar hun zelfde territorium om te paren en te broeden. Als het mannetje en het vrouwtje van een paar ongeveer op hetzelfde moment terugkeren, dan zullen ze doorgaans ook in het nieuwe seizoen een paar zijn, stelden de Duitse onderzoekers vast. Maar de pimpelmees die als eerste is teruggekeerd, is ongeduldig. Als de partner wat te lang op zich laat wachten, dan zoekt de eerst aangekomene zich al snel een nieuwe partner, zo blijkt. Volgens de onderzoekers is dat een verstandige strategie. Als een partner lang op zich laat wachten, is er immers een goede kans dat die dood is, en dan heeft het geen zin om nog langer te wachten en daardoor misschien geen nieuwe partner te vinden en een heel broedseizoen te missen.

