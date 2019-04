Exclusief voor abonnees Piloten gecrashte 737 MAX leefden noodprocedure Boeing na 04 april 2019

00u00 0

De piloten van het neergestorte Ethiopian Airlines-toestel hebben de noodprocedure van vliegtuigbouwer Boeing nageleefd, maar slaagden er toch niet in de 737 MAX weer onder controle te krijgen. Het systeem dat de neus van de Boeing automatisch omlaag duwde, zou vier keer zijn herstart nadat de piloot het had uitgeschakeld. Het is nog niet duidelijk of het MCAS-softwaresysteem ook echt de crash van 10 maart, waarbij 157 mensen omkwamen, heeft veroorzaakt. Verwacht wordt dat het onderzoeksrapport binnenkort openbaar wordt gemaakt. Ook het onderzoek naar een gelijkaardig ongeluk met hetzelfde type Boeing in Indonesië richt zich op MCAS.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen