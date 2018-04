Piloten dreigen met harde acties BRUSSELS AIRLINES 27 april 2018

Nog tot 4 mei hebben de piloten van Brussels Airlines de kans om zich uit te spreken over een ultiem voorstel van de nieuwe directie. Al weken wordt onderhandeld over pensioen, verloning en het evenwicht werk-privéleven. Of de piloten met het voorstel zullen instemmen, blijft de vraag. "Nog meer dan een goede verloning snakken de piloten naar een duidelijk toekomstperspectief", zegt ACLVB-vakbondsman Filip Lemberechts. "Hoe ziet de toekomst er voor Brussels Airlines uit? En kunnen de piloten nog verder doorgroeien? Daarop willen ze een antwoord van de directie. Maar dat blijft uit." Als de piloten het voorstel naast zich neerleggen, dreigen harde acties, zo benadrukt Lemberechts. (FrD)