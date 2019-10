Exclusief voor abonnees Piloten dagen Boeing voor rechter om "misleiding" over 737 MAX 09 oktober 2019

De pilotenvakbond bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines is een rechtszaak gestart tegen Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft de vakbond en zijn piloten doelbewust misleid over de 737 MAX, klinkt het. Het vliegtuigmodel staat al maandenlang wereldwijd aan de grond na twee dodelijke crashes. De vakbond eist minstens 105 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de bond heeft Boeing het vliegtuig snel op de markt gebracht, louter om zijn marktaandeel en winst op peil te houden. Daarbij hield de vliegtuigbouwer de piloten voor dat de 737 MAX nauwelijks verschilt van de 737's waarmee ze al jaren vlogen. Maar dat bleek niet te kloppen, zegt vakbond SWAPA (Southwest Airlines Pilots Association), die bijna 10.000 piloten van Southwest vertegenwoordigt. De maatschappij is de grootste gebruiker van het toestel. De schadevergoeding moet onder meer het loonverlies van de piloten dekken.

