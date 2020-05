Exclusief voor abonnees Piloten Brussels Airlines willen tot 45% loon inleveren 22 mei 2020

00u00 0

In een poging naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden, stellen de piloten van Brussels Airlines voor om de komende twee jaar minder te vliegen. Dat schrijven ze in een open brief. Op die manier zouden ze tot 45% loon inleveren, wat gecumuleerd tot 100 miljoen euro besparingen kan leiden. "Het gaat om een voorstel tot collectieve arbeidsduurvermindering, om alle piloten aan boord te kunnen houden", verduidelijkt Anita Van Hoofd van de socialistische bediendebond BBTK. Het voorstel wordt gesteund door de vakbonden, maar komt van de piloten zelf. Die hopen zo banen veilig te stellen van het vliegend personeel bij Brussels Airlines. Die mensen zijn nodig als er in 2023 opnieuw sprake is van groei, klinkt het.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen