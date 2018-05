Piloten Brussels Airlines plannen voorlopig geen nieuwe stakingen 30 mei 2018

De piloten van Brussels Airlines plannen voorlopig geen nieuwe stakingen. Eerder opperden de vakbonden nog in juni opnieuw het werk neer te leggen. Maar intussen lijkt er toch beweging te komen in de gesprekken tussen de bonden en de directie. "De manier waarop er naar onze bekommernissen wordt geluisterd en op onze verzoeken wordt gereageerd, is veranderd", schrijven ze in een nota aan de piloten. Wel wordt eraan toegevoegd dat de weg naar een akkoord nog lang is. De komende twee weken lopen de onderhandelingen dan ook gewoon verder. "Er is afgesproken intensief te zullen samenwerken om tot maatregelen en aanpassingen te komen die de werk-privébalans van de piloten verder zullen verbeteren", aldus een mededeling van de directie. De vakbonden behouden wel hun stakingsaanzegging, als stok achter de deur.

