Piloten Brussels Airlines en Thomas Cook Airlines vliegen elkaar in de haren 27 januari 2018

De piloten van Brussels Airlines zijn in een fikse ruzie verwikkeld met hun collega's van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB). Of beter gezegd: ex-TCAB, want de luchtvaartmaatschappij werd vorig jaar opgeslorpt door Brussels Airlines. Op dit moment zijn er onderhandelingen bezig over het statuut van de ex-TCAB'ers. Het gaat om 120 cabinepersoneelsleden en 40 piloten, en vooral bij die laatste lopen de gesprekken stroef. De piloten van Brussels Airlines willen dat de 'nieuwelingen' onderaan de anciënniteitsladder starten. Die bepaalt mee of een piloot langeafstandsvluchten - die beter betaald zijn - mag doen. Nog een verschil is het basisloon: bij Brussels Airlines is dat relatief laag maar wordt dat aangevuld met premies. Bij TCAB waren er nauwelijks premies, maar wel een hoog basisloon. Nu de maatschappijen samengesmolten zijn, krijgen de ex-piloten van TCAB zowel hun hoge basisloon als daarbovenop de premies voor bijvoorbeeld overnachtingen - ook een doorn in het oog van hun nieuwe collega's. (LVB)

