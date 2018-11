Piloot wordt 46 kilometer voorbij bestemming wakker 28 november 2018

In Australië heeft een vliegtuigje zijn bestemming gemist omdat de piloot in de cockpit was ingedommeld. De man was de enige aan boord van de vrachtvlucht van Vortex Air op 8 november tussen Devonport en King Island, een eiland tussen Tasmanië en het Australische vasteland. "Tijdens de vlucht viel de gezagvoerder met de automatische piloot in werking achter de stuurknuppel in slaap, waardoor het vliegtuig King Island met 46 kilometer miste", zegt het Australische transportveiligheidskantoor ATSB, dat het incident onderzoekt. Het is niet duidelijk hoe de man werd gewekt, maar hij kon het toestel wel veilig aan de grond zetten. Dat een piloot in slaap valt tijdens een relatief korte vlucht van 240 kilometer, is wel ongewoon, luidt het in luchtvaartkringen. (SPK)

