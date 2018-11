Piloot doet verhaal van dodelijke race waarin hij beste vriend verliest: "Zijn vrouw en kinderen verwijten mij niets" MMM/NV/JCA

05 november 2018

05u15 38 De Krant "Ik had het stuur vast: heeft mijn manoeuvre tot zijn dood geleid? Die vraag spookt door mijn hoofd. Ik heb dat meteen aan de vrouw van Rik laten weten, dat ik ermee zat, maar ze zegt me absoluut niets kwalijk te nemen." Na het overlijden van ondernemer Rik Vanlessen (52) op het Belgische rallykampioenschap afgelopen weekend: het relaas van zijn vriend en piloot Steve Matterne (40).

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 15u bij de afsluiter van het Belgische rallykampioenschap, de Condroz Rally in Ben-Ahin (Hoei). Tijdens de zesde klassementsrit raakte piloot Steve Matterne met zijn Skoda Fabia R5 van de weg en belandde twee meter lager in volle vaart tegen een elektriciteitspaal, aan de kant waar copiloot Rik Vanlessen zat. De 52-jarige ondernemer - baas van een eigen transportbedrijf - werd nog gereanimeerd, maar die minutenlange inspanning mocht niet baten. Piloot Matterne raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het was het eerste dodelijke ongeluk in het BK rally sinds de editie van Bocholt in 2012. En zeggen dat het allemaal zo goed begonnen was.

