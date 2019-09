Piloot die schietstoel al twee keer moest gebruiken: “Laatste wat je wil is toegeven dat je controle kwijt bent” CMG

20 september 2019

05u00 0 De Krant Piloten haten het, maar soms kunnen ze gewoon niet anders en moeten ze zichzelf 'wegschieten'. Eén F-16-piloot heeft dat zelfs al twee keer moeten doen - een eerste keer net als gisteren door motorpech, een andere keer na een botsing met een klein vliegtuigje. "Je schietstoel gebruiken is toegeven dat je de situatie niet meer onder controle hebt", vertelt jachtpiloot op rust Martin Levicar.

Levicar, een vijftiger, is één van de weinige (ex-)piloten die de schietstoel van zijn F-16 ooit heeft moeten gebruiken. Maar hij is vooral de enige die het twéé keer moest doen. De eerste keer was op 29 april 1997. Vlak na het opstijgen op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel ging er een lampje branden in zijn cockpit: problemen met het hydraulisch systeem. Niet veel later viel ook het reservesysteem uit en zat er voor Levicar niks anders op dan zijn schietstoel te gebruiken - met een snelheid van 500 km/u. "Ik trok mijn schietstoel en hing luttele seconden later aan mijn parachute te bengelen", vertelt hij over die eerste keer. "In de verte zag ik een vuurbal. 'Hopelijk heb ik geen huizen geraakt', was het eerste waar ik aan dacht."

Patattenzak

Een ervaren gevechtspiloot vertelde gisteren dat een schietstoel activeren geen walk in the park is. "Eender hoe snel je vliegt, het is zwaar", klinkt het. "De glazen koepel wordt van je toestel geschoten en een fractie later vlieg je zelf met stoel en al de lucht in." De piloten krijgen daarbij een dubbele klap: eerst de lancering van de schietstoel - met een raket - nadien de klap omdat je plots met een immense snelheid tégen de openlucht knalt.

Gevechtspiloten verklaren dat een schietstoel gebruiken écht het allerlaatste is wat ze doen. "Natuurlijk", klinkt het. "Wij laten niet voor ons plezier een toestel neerstorten." Ook Levicar zegt dat: "Gevechtspiloten hebben graag alles onder controle. Daar zijn onze hele opleiding en carrière op gebaseerd. Je schietstoel gebruiken, is toegeven dat je de situatie niet meer kan rechttrekken. De cockpit is je bureau, je vertrouwde omgeving. Die plek verlaat je niet zomaar, want je voelt je er thuis."

Bij zijn eerste schietstoel-incident kwam Levicar zonder kleerscheuren weg. Hij landde tussen de fruitbomen, werd opgepikt door een reddingshelikopter en was een week later al opnieuw aan het vliegen. Vijf jaar later gebeurde echter het ondenkbare: op 24 april 2002 moest hij opnieuw zijn schietstoel trekken na een botsing met een ULM-vliegtuigje boven het Nederlandse Groningen. Hij trainde er samen met zijn goede vriend en collega Luc Viane. "Ik speelde pattattenzak of CHBF (Could Have Been Fuel) - zo noemen wij de persoon op de backseat", zei Levicar daarover in 'De Morgen'. "Meer dan wat assisteren kan je achteraan toch niet doen. Ik voelde een enorme klap, uit het niets. Voor ik het besefte, ging mijn schietstoel af." De tol was zwaar: zijn collega die vooraan zat, liet het leven, net als de piloot van de ULM.

Weer achter stuur

Levicar werd naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken schouder en neus, een opgezwollen oog en lichte brandwonden in zijn gezicht. Na drie maanden revalideren, vloog de piloot opnieuw. "Wie tweemaal gecrasht is met zijn auto, neemt toch ook weer plaats achter het stuur?", zei hij daarover na de crash. In 2014 ging hij met pensioen als jachtpiloot. (cmg)