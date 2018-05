Pil tegen drankzucht in de maak 08 mei 2018

In de VS wordt volop gewerkt aan een medicijn tegen alcoholverslaving. Wie het slikt, zou minder hunkeren naar drank en ook minder ontwenningsverschijnselen hebben. Althans, dat is het effect van het medicijn van de Universiteit van Texas op dronken wormen en ratten. De onderzoekers geven toe dat er nog wat werk voor de boeg is alvorens het middel in de apotheek zal liggen. "Eén van de grote problemen bij dit soort medicijnen", beaamt ook Geert Dom, prof psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen. "Ze vinden moleculen die bij dieren een effect hebben, maar kunnen dat niet naar de mens vertalen. Anderzijds: medicatie kan de motor van symptoombestrijding zijn." (DM)