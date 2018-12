Pik-me-Danny-slot traceert gestolen fietsen 11 december 2018

Het Antwerps burgerinitiatief Antwerpenize heeft 15.000 euro gekregen om fietsdiefstal te bestrijden met het Pik-me-Danny-slot. Stijn Wens van de fietsersblog Antwerpenize is één van de initiatiefnemers. "Het idee is om een kleine tag, een zendertje, in het klassieke beugelslot te plaatsen", zegt hij. "In ons land heeft Proximus een communicatiesysteem, een LoRa WAN-netwerk, uitgerold waarbij zenders en ontvangers eenvoudige berichten kunnen uitwisselen. Wanneer je fiets wordt gestolen, kan je bij de politie je fietssleuteltje laten uitlezen en je fiets traceren."

