Pijnvrije Murray hoopt nog steeds op comeback 07 maart 2019

00u00 0

Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray, die na zijn exit op de Australian Open nog op pensioen gestuurd werd door media en collega's en zelf ook leek afscheid te nemen, heeft nu toch te kennen gegeven dat hij nog altijd van een comeback droomt. De 31-jarige Schot kreeg eind januari een metalen heup ingeplant en is naar eigen zeggen pijnvrij. "Ik wil blijven tennissen", zei Murray gisteren op de presentatie van nieuwe kledingsponsor 'Castore'. "Maar ik weet niet of dat mogelijk gaat zijn." Dubbelspecialist Bob Bryan gaf al het goede voorbeeld door na eenzelfde operatie weer titels te winnen met zijn tweelingbroer. Maar de veeleisendheid van enkelspel is niet te vergelijken met die van het dubbelspel. Murray hoopt toch klaar te geraken voor Wimbledon (1 juli), om er op een of andere manier op de baan te geraken. "We zullen zien hoe het evolueert, maar ik zou heel graag weer competitie spelen." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN