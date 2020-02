Exclusief voor abonnees Pijnlijke nederlaag voor Kostic 29 februari 2020

Het deed Stayen pijn, een rasechte Truienaar als Wouter Vrancken na de match horen spreken over play-off 1. Aan zijn zijde zat zijn collega in zak en as. Neen, een verklaring had Kostic niet eens. Hij had natuurlijk ook gezien dat KV Mechelen het spel domineerde, dat STVV met geluk lang de 0-0 hield, maar uiteindelijk toch nog een verdiende mokerslag om de oren kreeg. "Toch lagen we alleen de eerste 25 minuten echt onder", probeerde de coach. "Daarna herstelden we het evenwicht, en kregen we ook een paar (halve) kansen. Toen we op weg leken naar een gelijkspel, kregen we die tegengoal. En vervolgens viel die tweede te snel. Ook de wind was spelbreker. Hun zege is wel verdiend." Kostic wisselt en experimenteert op dit moment richting play-off 2 en komend seizoen. Dat kost punten. Tijdens de persconferentie, vrijdag, zei hij nog dat zijn spelconcept heiliger is dan het resultaat: "Dit is een leerproces." (FKS)

