Pijnlijke enkel voor Malinovskyi 17 december 2018

00u00 0

Doelpuntenmaker Ruslan Malinovkyi werd kort voor het uur vervangen door Sander Berge. De Oekraïner ging naar de kant met een pijnlijke enkel. Kort voor de rust bleef zijn voet bij een doelpoging in de grond steken. Malinovskyi maakte de eerste helft nog vol, maar werd in de tweede helft toch naar de kant gehaald. "Ook Samatta en Pozuelo hadden hinder, we moeten morgen verder bekijken of zij inzetbaar zijn tegen Union woensdag." (KDZ)