Pijnartsen waarschuwen: "Medicinale cannabis kan meer kwaad dan goed doen"

14 juni 2019

05u00 5 De Krant Medicinale cannabis is ook voor pijnpatiënten niet altijd zaligmakend, zeggen (pijn)artsen en anesthesisten. "De voordelen wegen niet op tegen de nadelen."

De Belgian Pain Society (BPS), de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP) en een Franstalige organisatie waarschuwen voor de "te snelle maatschappelijke aanvaarding" van cannabis als geneesmiddel om pijn te bestrijden. Er is volgens de organisaties te weinig wetenschappelijk bewijs voor de heilzame werking ervan. "Uit onderzoek blijkt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen", zegt Koen Van Boxem van VAVP.

Slechts 1 op de 24 patiënten zou pijnvermindering bekomen. Tegelijk zijn er bij 1 op de 6 mensen neveneffecten zoals duizeligheid, misselijkheid en concentratieproblemen. "Uit ander onderzoek weten we ook dat bij regelmatig gebruik van cannabis depressies, de suïcidegedachten en suïcides bij jonge mensen hoger liggen", klinkt het nog. "Door meer cannabis voor te schrijven zonder dat er genoeg onderzoek naar gedaan is, kunnen we meer slecht doen dan goed."