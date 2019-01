Pieters zakt nog weg in Abu Dhabi 21 januari 2019

Thomas Pieters verloor zaterdag tijdens zijn slotronde op het HSBC Championship nog heel wat plaatsen. De 26-jarige Antwerpenaar, die voor aanvang van zijn laatste ronde nog op een gedeelde vijfde plaats stond in Abu Dhabi, ging op de laatste vijf holes drie keer in de fout, wat resulteerde in een ronde van één over par, iets wat hem nog elf plaatsen kostte. In de eindstand telde Pieters negen slagen meer dan de Ier Shane Lowry. Nicolas Colsaerts eindigde op een 42ste plaats. Thomas Detry kwam uit op een 65ste plaats.

