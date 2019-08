Exclusief voor abonnees Pieters wint na drie jaar op European Tour 19 augustus 2019

Na drie jaar zonder European Tour-zege mocht Thomas Pieters opnieuw proeven van winst. De 27-jarige Antwerpenaar stak na 2015 voor een tweede keer de Czech Masters golf op zak. Onder meer dankzij vier birdies op een rij wipte hij zaterdag naar de leiding en gaf die op de slotdag niet meer uit handen. Hij eindigde in het Tsjechische Vysoky Ujezd met 269 slagen negentien onder par en had daarmee één slag voorsprong op de Spanjaard Adri Arnaus. "Ik ben toch wel trots. Het was al even geleden dat ik kon winnen, dus dit doet echt wel deugd", aldus Pieters. Het is z'n vierde zege op de European Tour. Nicolas Colsaerts eindigde op een gedeelde 58ste plaats. (GVS)