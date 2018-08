Pieters springt naar plaats 58 op wereldranglijst 14 augustus 2018

GOLF

Door zijn zesde plaats heeft Thomas Pieters terug een flinke stap voorwaarts gezet op de wereldgolfranglijst. Het leverde de 26-jarige Antwerpenaar dertien plaatsen winst op en een plaats in de top 60 van de wereld. Pieters eindigde zondag in Saint Louis (Missouri) op een gedeelde zesde plaats op het US PGA Championship, de vierde en laatste major van het seizoen. Met een totaal van 270 slagen, tien onder par, eindigde Pieters sterk. De zege ging dit jaar naar de 28-jarige Amerikaan Brooks Koepka.

