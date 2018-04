Pieters op par na 16 holes 06 april 2018

Thomas Pieters is begonnen aan de Masters op Augusta National Golf. Het bekendste golftoernooi ter wereld. Onze landgenoot begon goed. In de tweede hole sloeg hij een birdie - één slag minder dan voorzien. Maar in hole drie en vier bleef hij met een bogey telkens één boven par. Na birdies op hole 13 en 15 en een bogey op 16, stond Pieters na 16 holes gisteravond laat in de middenmoot met een gemiddelde van par. Hij wordt aanzien als één van de outsiders om de Masters-titel te pakken. Ook Tiger Woods begon gisterenavond. Hij eindigde na 18 holes één boven par.

