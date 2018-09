Pieters moet vingers kruisen voor wildcard Ryder Cup 04 september 2018

Golf

Thomas Björn, de kapitein van het Europese team, beslist morgen welke vier golfers van hem nog een wildcard krijgen voor de Ryder Cup, die op 28 september op Le Golf National in Parijs begint. Pieters kan geen aanspraak maken op een ticket op basis van zijn ranking. Die plaatsen zijn toegewezen aan Francesco Molinari, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Alex Noren en Thorbjørn Olesen. De 26-jarige Antwerpenaar staat, na zijn 34ste plek op het Made in Denmark toernooi, pas 63ste op de wereldranking. Maar in Pieters' voordeel pleit één belangrijk gegeven: in 2016 debuteerde hij als beste rookie ooit bij Team Europe. Hij won toen vier van z'n vijf matchen. Rory McIlroy verklaarde toen dat hij zijn partner voor het komende decennium had gevonden. Afwachten of Thomas Björn daar morgen ook zo over denkt. (VH)

