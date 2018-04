Pieters maakt slechte beurt 07 april 2018

Thomas Pieters maakte gisteren geen goede beurt op de Masters, de eerste major van het jaar. Hij staat na de tweede ronde op zeven slagen boven par, waardoor hij de cut voor het weekend lijkt te zullen missen. Donderdagnacht had Pieters de openingsronde met 73 slagen, één over par, beëindigd. De 26-jarige Antwerpenaar stond dan nog 29ste in de stand en deelde die positie onder meer met Tiger Woods, die na twee jaar afwezigheid aan zijn 21ste Masters bezig is. Voor titelverdediger Sergio Garcia draaide de eerste dag op een nachtmerrie uit: hij had 13 pogingen nodig om de bal op de vijftiende hole te putten en zal met 15 slagen boven par allicht de cut niet halen. Maar ook Pieters kwam dus verre van in de buurt van zijn prestatie vorig jaar op de Masters. Hij sloot toen zijn debuut af op de vierde plek. (VH)

