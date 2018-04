Pieters enige Belg aan de start 05 april 2018

Thomas Pieters is vandaag in Augusta aan zijn zevende major toe. Vorig jaar was de 26-jarige Antwerpenaar aan zijn debuut toe op de Masters en hij deed dat voortreffelijk met een vierde plek. Na de tweede dag stond hij toen zelfs gedeeld aan de leiding met Rickie Fowler, Charley Hoffman en Sergio García, die de Masters uiteindelijk voor het eerst in zijn carrière won. Na een slechte derde ronde tuimelde Pieters terug naar de negende plek om dan op zondag nog een remonte in te zetten met een rondje van 68 slagen.

