Pieters en Detry: "Hopen dat winst op WK Belgische jeugd inspireert" 05 december 2018

00u00 0

Golf

Thomas Pieters (26) en Thomas Detry (25) zijn weer in het land. De kersverse wereldkampioenen en winnaars van de World Cup of Golf in Melbourne kijken met trots terug op hun overwinning. "Samen winnen is uniek in onze sport. Zoiets kan je bijna nooit meemaken", vertelde Pieters die in zijn carrière drie wedstrijden in de European Tour won. "Mijn laatste zege (2016, red.) was al even geleden, maar deze steekt er sowieso bovenuit. Thomas en ik hopen dat onze wereldtitel iets doet voor de golfsport in België. We willen echt dat men België als een golfland begint te zien, dat er meer belangstelling komt en dat de jeugd ook gaat golfen." (DMM)