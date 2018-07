Pieter-Jan Vliegen: "Ronde van Luik als voorbereiding op BK" 16 juli 2018

Wielrennen

Pieter-Jan Vliegen start vandaag in de Ronde van Luik. Voor de renner uit Heusden-Zolder past de Waalse rittenkoers in zijn voorbereiding op het veld-ritseizoen. "Maar ook op het BK, dus rijd ik slechts drie van de vijf ritten", vertelt Vliegen die de voorbije weken een wegprogramma combineerde met mountainbikewedstrijden. "Dat is voor mij het ideale scenario op weg naar het crossseizoen. De komende weken gaat de focus meer naar de weg. Na Luik rijd ik ook nog de Ronde van Namen. Tja, pittige koersen, maar ik heb het graag zo."

