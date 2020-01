Exclusief voor abonnees Pieter Embrechts is beste musicalacteur... van Nederland 24 januari 2020

Pieter Embrechts (48) is de eerste Vlaming die op de Nederlandse Musical Awards een prijs kon winnen. Woensdag werd hij in Amsterdam bekroond voor zijn vertolking van Valentine in de David Bowie-musical 'Lazarus'. "Hartelijk dank dat jullie de verplichte Vlaming zo hartelijk verwelkomen", zei Embrechts in zijn dankwoord. Hij droeg zijn prijs voor 'Beste mannelijke hoofdrol' op aan "de echte helden: de klimaatjongeren, die onze leiders aan de politieke tand voelen."

