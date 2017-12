Pieter Devos indoorkampioen Kerstjumping Mechelen 00u00 0

Een jaar nadat hij in Lanaken Belgisch kampioen outdoor werd, is Pieter Devos erin geslaagd om op de eerste dag van de Kerstjumping in Mechelen de Belgische titel indoor te pakken. In een barrage met 7 was hij met Julysse van Orti, samen met Jan Motmans/I Cantou du Fonds Des Flots, de enige die de nul op het scorebord kon houden, maar hij was daarbij wel meer dan drie seconden sneller.