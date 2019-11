Exclusief voor abonnees Pieter De Crem: "Tijd om N-VA'er het veld in te sturen" 30 november 2019

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is de eerste CD&V'er die de gelekte informateursnota van Paul Magnette (PS) afwijst. "De sociaal-economische herstelmaatregelen (van de regering-Michel) moeten blijven aangehouden." Ook een werkloosheidsvergoeding voor iemand die ontslag neemt in de privésector is volgens De Crem onmogelijk. Hij stelt zich ook vragen bij het kostenplaatje van de maatregelen. "Als die worden afgewenteld op het noorden van het land (...), dan denk ik dat men daar wel aan het eind van de bobijn zit." Het is ook duidelijk dat de parlementaire afhandeling van het abortusdossier CD&V zwaar op de maag ligt. Als het van hem afhangt, moet nu N-VA initiatief nemen of krijgen om de vorming van een regering op gang te brengen. (IVDE)

