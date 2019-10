Pieter de Crem past voor voorzittersrace: “Ik wil geen machteloze voorzitter zijn” Astrid Roelandt

22 oktober 2019

Bron: HLN 1 De Krant Hij hield er tot op het laatste moment de spanning in, maar na lang twijfelen en rondbellen besloot minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om toch aan de kant te blijven staan. "De partij is nog niet rijp voor mijn visie."

U had nochtans de enige uitgesproken rechtse kandidaat kunnen zijn.

"Ik kan er natuurlijk niet aan doen dat er veel kandidaten zijn die tot de syndicale vleugel behoren. Dat is een vaststelling. Maar het gaat niet om links-rechts. Ik vond geen bereidheid om onmiddellijk onze partijstructuren aan te passen."

Bij wie niet?

"Bij de entourage rond partijtop en net daaronder."

Als voorzitter kan u die top toch wat vernieuwen?

"Het gaat niet over een beetje vernieuwen. Dat is wat men nu gaat doen: een beetje vernieuwen, maar dat zal niet genoeg zijn. De kiesuitslag heeft ons ingehaald, en ik vrees dat we nog ingehaald zullen worden. Tot nu toe zijn er vooral veel analyses gemaakt van hoe het verkeerd gelopen is. Ik noem dat het voorspellen van het verleden. De partij is echt nog niet rijp voor de grote veranderingen die ik voor ogen heb."

Hoe kan u dat weten als u het niet probeert?

"Oh, maar ik ben ervan overtuigd dat er wel heel wat leden zijn die mijn visie delen. Maar er was geen bereidheid, om niet te zeggen een absolute onwil, om na de voorzittersverkiezingen op één of andere manier de traditionele werking van de partij aan te pakken. En dus zal de wurggreep van de standen niet verdwijnen. Ik wil geen machteloze voorzitter zijn die gedoogd wordt en vooral blij moet zijn dat hij voorzitter is."

Vreest u dat de nieuwe voorzitter een handpop wordt van het establishment?

"Dat heb ik niet gezegd."

Welke kandidaat krijgt uw steun?

"Ik zal de kandidaten steunen die een scherper profiel hebben en zich in hun taalgebruik en politieke actie onderscheiden van elkaar. Al lijkt het voorlopig meer van hetzelfde. Er is een rijkdom aan kandidaten, maar ik blijf voor een stuk zitten met een gevoel van leegte. Maar ik kijk uit naar de debatten."

Alle kandidaten zeggen toch dat ze de werking van de partij willen aanpakken?

"Mij gaat het niet om de interne partijwerking. Het gaat mij om de vraag: heb je een aanvaardingsgrond bij de structuren, die er nog altijd zijn, om CD&V om te vormen tot een echte nieuwe drager van politieke actie? Dat kan je alleen maar doen door te breken met alle politieke structuren, en met de standen. En die bereidheid is er niet."

Nog iets waar alle kandidaten het over eens zijn: CD&V moet terug naar de basis. Wat denkt u daarvan?

"Dat die basis steeds kleiner wordt. Dat is de grootste bekommernis die we moeten hebben. Een goede partijstructuur zal daar niet veel aan veranderen."

U kondigde een tijdje geleden uw afscheid aan uit de nationale politiek en nam ontslag als Kamerlid. Wat gaat u dan wel doen?

"Zodra deze regering van lopende zaken afloopt, neem ik mijn mandaat van burgemeester op van de nieuwe fusiegemeente Aalter. Ik ben de vader van die fusie, en een vader heeft zijn kind graag dicht bij zich. Maar daarnaast zal ik zeer actief blijven. Er zijn veel mogelijkheden binnen of buiten de politiek."

Zoals? Heeft u al een idee?

"U zal mij niet verdenken van het feit dat ik niet zou weten wat ik wil doen."

