Pieter Bruegel had Hollandse roots Noch van Brussel, noch van Antwerpen 07 december 2018

00u00 0

Brussel en Antwerpen gaan er al jaren prat op dat schilder Pieter Bruegel 'van hen' is. Dus dook professor Jan Van der Stock (KU Leuven) de afgelopen jaren in de stedelijke registers en archieven van Brussel en Antwerpen om die beweringen te kunnen bewijzen. In geen van beide steden viel echter een spoor van Bruegel te bekennen, toch niet voor 1551. Het staat vast dat Bruegel de zoon was van Adriaan van Breda en Petronella Rubbens. "Pieter Bruegel is dus geboren in Breda, maar heette naar alle waarschijnlijkheid niet Bruegel, maar 'van Breda', naar zijn vader", weet Van der Stock. Omstreeks 1541 verhuisde hij naar Antwerpen, later naar Brussel. (IDV)