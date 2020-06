Exclusief voor abonnees Pieter Aspe. Thrillerauteur De Anderhalve Meter Borrel 20 juni 2020

"De zomer van 2020 wordt volgens mij een overgangs- zomer met hopelijk goed weer en nadenken over de toekomst, zonder pessimistisch te worden. Mijn plannen? Het vierde Van In-boek schrijven (zie hieronder) en uitstapjes in eigen land. Vliegen lijkt me nu heel omslachtig. Gezond blijven is uiteraard meegenomen, ook na de zomer."

