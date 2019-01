Pieter Aspe getrouwd met vriendin Tamara 12 januari 2019

00u00 0

Schrijver Pieter Aspe (65) is getrouwd met zijn 14 jaar jongere vriendin, Tamara. Dat nieuws deelde hij gisteravond op Facebook. Het huwelijk vond al plaats op 6 december. Hij leerde Tamara kennen tijdens research voor een boek. "Ik wilde alles weten over het reilen en zeilen in een kerncentrale. Dus nam ik contact op met het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, waar Tamara een leidinggevende functie heeft", vertelde hij in oktober. "Op het terras van mijn stamcafé spraken we af. Toen ze de hoek om kwam, was ik overdonderd. Ik wist meteen: zij is het! En dat was wederzijds." Naar eigen zeggen voelt hij zich voor het eerst sinds de dood van zijn vorige vrouw, Bernadette, zo goed in de liefde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN