Pieter Aspe (64) neemt afscheid van geliefde, maar keert terug met oude bekende: "Ik was te hevig en te snel, blijkbaar" AG MMB BHT

16 februari 2018

00u00 0 De Krant Misdaadschrijver Pieter Aspe (64) is weer vrijgezel. De nieuwe liefde die hij eind vorig jaar omarmde, goed vijftien maanden na de dood van zijn vrouw en muze Bernadette (53), bleef niet duren. "De gevoelens waren niet wederzijds", betreurt hij. Maar: ook goed nieuws. Het populaire romanpersonage Van In, dat Aspe na 40 boeken had opgeborgen, duikt straks weer op in een nieuwe reeks. "Ik kan geen afscheid van hem nemen."

Geen Valentijn afgelopen woensdag voor 's lands bekendste misdaadauteur. Aspe had zelfs niet eens door dat het Valentijn was. Er viel dan ook niks romantisch te vieren. De Antwerpse schone, die hem in november vorig jaar een zalige coup de foudre bezorgde op de Boekenbeurs, is niet lang gebleven. "Negen dagen om precies te zijn", zegt de schrijver daarvan. "Langer heeft de romance niet geduurd."

Overjaarse puber

De dame in kwestie - een "heel mooie vrouw" en iets jonger dan hij - was erin geslaagd om de betonnen muur rond Aspe in vijf seconden tijd te slopen. Hij was stapelverliefd. "Direct, metéén", weet hij nog goed. "Het was de derde keer in mijn leven dat de liefde mij vanaf het eerste moment zo overrompelde. Ik had het met mijn eerste vrouw meegemaakt, met Bernadette (die eind augustus 2016 stierf na een korte strijd tegen longkanker en met wie hij veertien jaar samen was, red.) en nu met haar. En al had ik heel fel het gevoel dat de liefde wederzijds was, dat bleek niet zo te zijn. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Dat een mens zich kan vergissen, hé."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN