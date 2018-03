Piet Piraat krijgt rol in 'Thuis' 20 maart 2018

Peter Van De Velde (51) zal enkele seizoenen meespelen in 'Thuis'. Vanavond is hij voor het eerst te zien. Rond de kerstperiode kreeg de acteur een telefoontje van de makers van de soap, iets wat hij naar eigen zeggen totaal niet had verwacht. "Of ik interesse had om Jacques Pieters, de zwemcoach van Sams pleegzoon Joren, te vertolken? Ik moest zelfs geen auditie doen. Dat vond ik een heel mooi compliment", vertelt hij. Zijn debuut in 'Thuis' wordt het niet. "Meer dan vijftien jaar geleden was ik heel even te zien in één aflevering. Mijn loopbaan had er wel compleet anders kunnen uitzien, want 23 jaar geleden vroeg mijn toenmalige buurman Pol Goossen of ik zijn tv-broer Luc Bomans wilde spelen. Wij hebben toen m'n auditie bij mij thuis voorbereid. Het feestje ging uiteindelijk niet door. Ik was te jong." Van De Velde was onlangs nog te zien in 'Salamander' en speelt binnenkort mee in de musical '40-45'. Daarnaast kruipt hij al 17 jaar in de huid van Piet Piraat - zijn bekendste rol. (HL)

