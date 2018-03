Piet Huysentruyt verliest z'n moeder 29 maart 2018

Denise Creupelant, de 79-jarige moeder van chef Piet Huysentruyt (55), is overleden. Ze verloor de strijd tegen leverkanker. Huysentruyt keerde in allerijl terug uit Zuid-Afrika, waar hij een pop-uprestaurant runt. "Ik heb vorige week telefoon gekregen van mijn familie. Als ik haar nog wilde zien, moest ik snel komen, klonk het. Ik heb nog een week bij haar gehad. Vorige nacht is ze dan in alle stilte vredig ingeslapen", zegt de kok.

