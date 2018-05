Piet Huysentruyt toont culinaire hoogstandjes in z'n nieuwste boek 29 mei 2018

Trots stelde Piet Huysentruyt (55) gisteren zijn nieuwste kookboek voor: 'Likoké on tour'. Deze keer geen 'SOS Piet'-bijbel om te leren koken, wel culinaire hoogstandjes. Die maakte hij, tijdens een wereldtournee met zijn sterrenrestaurant Likoké, klaar met de allerbeste chefs. 'Likoké on tour' startte in zijn geboorteplaats Kortrijk, waar hij collega Jeroen Meus uitnodigde. "Jeroen is een gepassioneerde vakman. Hij is mijn enige echte opvolger. Ik geef toe dat hij het op tv zelfs beter doet dan ik. Hij heeft een bepaalde flair die ik mis." Piets tournee eindigde echter in mineur. Hij opende in Zuid-Afrika een pop-uprestaurant om zijn overleden vader Walter te eren, die destijds uit Congo moest vluchten. Maar Piet moest terugkeren omdat zijn moeder op sterven lag. "Ze heeft nog twee weken geleefd, ik heb alles kunnen zeggen wat ik wou. Maar het verdriet is nog groot. Mijn team van Likoké, onder wie mijn zoon Cyriel, doet het nu vooral zonder mij." 'Likoké on tour' is ook op woensdag te zien op Njam! (VVDW)

