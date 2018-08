Piepjonge brandstichters proberen vuur zelf te blussen 08 augustus 2018

Drie jonge kinderen hebben aan een buitenschoolse kinderopvang in Turnhout een papiercontainer in brand gestoken. Wellicht schrokken ze van hun daden, want ze probeerden de vlammen vervolgens zelf te doven met flesjes water. Vergeefs. Een voorbijganger verwittigde de brandweer, die kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar het gebouw. Alleen de gevel werd zwartgeblakerd. Omdat bij de container lucifers gevonden werden, was al snel duidelijk dat er sprake was van kwaad opzet. De toevallige passant had ook gezien hoe drie kinderen over de poort klommen en zich uit de voeten maakten. De politie kon hen korte tijd later identificeren. De jongste was amper 10 jaar, de oudste 15. "Hun ouders reageerden geschokt", zegt schepen Peter Segers. "Twee van de drie kinderen zijn zich inmiddels samen met hun ouders komen verontschuldigen. De zaak is doorgegeven aan de verzekering." Of er een juridisch staartje komt, is nog niet duidelijk. (JVN)

