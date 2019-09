Exclusief voor abonnees Piepjong fenomeen op spikes Jakob Ingebrigtsen (18) 1.500m 21.18u 06 september 2019

Wat de familie Borlée voor België is, dat is de familie Ingebrigtsen voor Noorwegen - fenomenen op spikes. Sinds 2015 krijgt 'Team Ingebrigtsen' al een realityshow op de Noorse zender NRK. Met recht en reden, want zowel Henrik (28), Filip (26) als Jakob (18) zijn uiterst succesvol op de 1.500m en 5.000m. Hun vader Gjert is tevens hun trainer. Henrik won EK-goud op de 1.500m in 2012, Filip deed hem dat na in 2016 en Jakob in 2018. En alsof dat niet volstond, deed Jakob Ingebrigtsen daar nog geen 24 uur later nog goud op de 5.000m bij, voor zijn broer Henrik. Al dat Noors loopgeweld zal vermoedelijk niet volstaan om de Keniaan Timothy Cheruiyot vanavond van zijn derde opeenvolgende Diamond Leaguezege te houden op de 1.500m, maar het kan Ismael Debjani wel helpen om onder de WK-limiet van 3:36.00 te duiken.

