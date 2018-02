Piek van griepseizoen moet nog komen 08 februari 2018

00u00 0

Officieel is de griepepidemie sinds half januari in het land en ze dijt nog altijd uit. "We zitten nu aan 450 griepgevallen op 100.000 inwoners", aldus viroloog Marc Van Ranst. "We spreken van een vrij milde epidemie, perfect normaal voor deze tijd van het jaar. Het aantal gevallen zal de komende twee weken nog lichtjes stijgen, en dan volgt de piek, ná het krokusverlof. Maar vergis je niet: eenmaal die piek bereikt, is nog maar de helft ziek geweest en moet de andere helft dus nog volgen."