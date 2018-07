Piek in boekingen dichtbijvakanties 28 juli 2018

Waarom veel geld steken in een verre vliegreis als het in eigen land minstens even zonnig is? TUI verkocht de voorbije acht weken 15% meer dichtbijvakanties dan vorig jaar. Afgelopen week was er zelfs een stijging van 35%. Populairste bestemming dicht bij huis is Duitsland (31%), gevolgd door eigen land (28%), Frankrijk (24%) en Nederland (15%). (FT)