Piek bij Tele-Onthaal: "Eenzaamheidsvirus slaat toe" 09 mei 2020

Nu de lockdown z'n achtste week ingaat, slaat bij velen het 'eenzaamheidsvirus' toe. Het aantal oproepen bij Tele-Onthaal is fors gestegen. 51,3% van de oproepers belt of chat voor het eerst met de hulplijn - bijna 10% meer dan gewoonlijk. In maart kreeg Tele-Onthaal 16,6% meer oproepen dan normaal, in april zelfs 25% meer.