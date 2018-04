Piëdestal 21 april 2018

Door iemand op het spreekwoordelijke voetstuk te plaatsen, zet je hem op een 'piëdestal'. Al kan diezelfde persoon er weer even snel figuurlijk afdonderen. 'Van zijn piëdestal vallen' betekent dan 'plots zijn goede positie kwijtraken'. Maar ook letterlijk betekent piëdestal een voetstuk. "Piëdestal is vanuit het Italiaanse piedestallo of piedistallo via het Frans (piédestal) onze taal binnengeslopen", klinkt het bij Genootschap Onze Taal. "Aanvankelijk was het Italiaanse piedistallo zelfs een woordgroep: piè di stallo, waarin piè 'voet' betekent en stallo 'verhoging, stellage' of 'zetel'. Het Italiaanse piè gaat terug op het Latijnse pes. Het woord stallo, dat in ouder Italiaans 'verblijfplaats' betekende, komt van een Germaans woord dat in oorsprong hetzelfde is als het Nederlandse 'stal'." (StV)

