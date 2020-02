Exclusief voor abonnees Pidcock pakt verrassend zilver 03 februari 2020

Slechts één medaille voor de Belgen op het prof-WK veldrijden, dat is van Treviso 2008 geleden. 'Boeman', naast de ongenaakbare Mathieu van der Poel, werd... Tom Pidcock. 20 pas en nu al goed voor een vleugje geschiedenis. Pidcock zorgde namelijk voor het allereerste Britse eremetaal ooit op een WK cyclocross bij de elite. "Echt? Wist ik niet. Ik ben gewoon tweede na één van de beste renners ter wereld in het veld (Van der Poel, red.). Unreal. Onwezenlijk. Maar vooral cool", moest hij zich even in de ogen wrijven. "Voor hetzelfde geld had ik een mooi leven kunnen leiden bij de U23. Maar ik zocht nieuwe uitdagingen. Daarom stapte ik over naar de elite. De moeite waard, blijkt nu. Misschien voed ik mee de toekomst van het Britse wielrennen. Ik zal heus niet de enige zijn. Hoe groot mijn ambities ook zijn op de weg, ik zal blijven crossen." Pidcocks zilver mag, gezien de aard van het parcours en zijn resultaten van de laatste weken, best een halve verrassing worden genoemd. Nommay (vijfde) en Hoogerheide (zevende) waren niet bepaald overtuigende generale repetities. "Bovendien ben ik sinds afgelopen dinsdag de hele tijd ziek geweest. Ik zat bijna niet op mijn fiets. (lacht) Misschien moet ik wat vaker ziek zijn." Pidcock sloeg zijn slag op liefst vijf ronden van het einde. Zijn scherpe tempoversnelling op één van de kunstmatig aangelegde bruggen zorgde voor een kloofje. "Prima plaats, leek me. Het was nog ver, jawel. Maar ik had heel goeie benen en dacht er niet te veel bij na. Ik zou wel zien wat er gebeurde." In de finale kwam vooral Toon Aerts nog een paar keer aandringen. Maar Pidcock hield keurig stand. (JDK/MG)

