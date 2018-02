Pidcock: "Ik ga de weg en het veld combineren" 26 februari 2018

Het veldritseizoen zit erop, maar toch denkt Tom Pidcock al aan het volgende. Het Britse supertalent (18) vertelt in een interview met wielersite Cyclingnews dat hij in de toekomst de weg en het veld wil combineren. "Mijn wegprogramma start in april, maar in september duik ik weer het veld in. Het doel is om volgend jaar enkele profcrossen te rijden." Pidcock rijdt in het veld voor Telenet-Fidea, terwijl hij op de weg de kleuren van Team Wiggins verdedigt. "Ik wil naast mijn cyclocrosscarrière ook op WorldTour-niveau koersen en daar één van de grote namen worden." (DMM)