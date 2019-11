Exclusief voor abonnees Pidcock, godenkind column | Wuyts 02 november 2019

Of hij onder de indruk was van Eli Iserbyt, vroeg de interviewer in Gavere. Adrie van der Poel antwoordde tegendraads: "Als ik eerlijk mag zijn, ben ik dat meer van Pidcock. Dat baasje kan verdomd hard knokken." Adrie ziet de blits in de versnellingen van Iserbyt, maar geeft de jonge Brit het voordeel van de inhoud, van de klasse. De Nederlander vermoedt dat Pidcocks mogelijkheden dichter bij die van zijn zoon liggen. Breder, polyvalenter, ingrijpender. Weerbaarder als het tegenslaat.

