Pidcock al weg bij Telenet Fidea 16 augustus 2018

00u00 0

Geen Tom Pidcock meer bij Telenet Fidea Lions. Na amper één seizoen maakt de 19-jarige Brit de overstap naar TP Racing, een nieuw Brits team geleid door Andrew McQuaid, zoon van voormalig UCI-voorzitter Pat. "Ik kon het mooie aanbod niet naast me neerleggen", verklaarde Pidcock in een persmededeling. Sven Nys had vorig jaar heel wat moeite gedaan om het supertalent binnen te halen, maar die inspanning en investering bleek dus amper de moeite waard. "Wanneer een Brits team hem zo'n aanbod doet, dan willen we Tom niet tegenhouden." (BA/XC)