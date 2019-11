Exclusief voor abonnees Pick-ups 22 november 2019

00u00 0

Ik ben 61 jaar en touringcarchauffeur

(in bijberoep). Toen ik solliciteerde bij

mijn werkgever, moest ik álle proeven

doen zoals bij een praktisch examen

voor het behalen van je rijbewijs D en

dan nog eens met een ervaren collega

meerijden. Gedurende het eerste jaar

krijg je een 'peter-chauffeur' toegewezen, dat is een ervaren chauffeur bij

wie je steeds terechtkan met eventuele vragen. Ik had daar geen problemen

mee en nu nog niet. Wat mij stoort, is

dat men vele jonge bestuurders ziet

rijden met voertuigen zoals tractoren

met zware aanhangwagens, zware

landbouwvoertuigen die soms heel

breed en lang zijn, en de nu omstreden

pick-ups. Dan denk ik steeds: <<En ik

heb meermaals moeten bewijzen wat

ik kon.>>

Nee, ik heb niets tegen pick-ups, maar

de bestuurders zijn de oorzaak van de

ongevallen. Deze vaak jonge bestuurders kunnen soms al die PK's niet bedwingen. Daar wringt het schoentje

volgens mij. Onder een bepaalde

leeftijd zou je niet met dergelijke voertuigen mogen rijden, zoals het nu al bij

motorfietsen het geval is.

Christian Dantschotter, Oostkamp

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu