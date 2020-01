Exclusief voor abonnees Picanol wil maandag weer opstarten 18 januari 2020

00u00 0

Picanol wil maandagochtend z'n activiteiten voorzichtig weer opstarten. De Ieperse vestiging van de weefgetouwenproducent ligt al de hele week plat na een cyberaanval. "We houden er rekening mee dat het nog een tijdje zal duren voor we weer volledig operationeel zijn." Naast Ieper troffen de hackers ook de vestigingen in Roemenië en China. De cybercriminelen maakten gebruik van 'ransomware', waarbij ze alle gegevens versleutelen tot er losgeld wordt betaald. Het bedrijf moest noodgedwongen zijn werknemers - in Ieper zijn dat er 1.500 - naar huis sturen. Picanol beschikt over back-ups van de cruciale bestanden, maar die moeten veiligheidshalve eerst gecontroleerd worden. "We komen sterker terug dan voorheen", aldus ACV-vakbondsman Stefaan Williams.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis